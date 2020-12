Između Trumpovih miljenica već dugo bukti rat: Ivanka je Melaniju od prvog dana htjela baciti u sjenu, a prva dama je iza leđa naziva 'zmijom'

Stephanie Winston Wolkoff, bivša savjetnica Melanije Trump, otkrila je detalje zapetljanog odnosa između prve dame i njezine pokćerke Ivanke Trump, o kojemu se u nekoliko navrata pisalo u medijima. Da između Trumpovih miljenica vlada netrpeljivost sada je potvrdila nekadašnja Melanijina najbliža suradnica, otkrivši niz situacija u kojima se napetost u Bijeloj kući mogla rezati nožem

Melania Trump navodno smatra kako će njezina pokćerka i desna ruka njezina supruga, Ivanka Trump, učiniti sve što je potrebno ne bi li dobila ono što hoće, a u toj će misiji pregaziti preko svih koji joj stanu na put, uključujući i svoju maćehu.

Tvrdnje su to Stephanie Winston Wolkoff, bivše savjetnice američke prve dame koja je za Melaniju radila do veljače 2018., kada je napustila radno mjesto nakon što su je Trumpovi optužili za navodne financijske malverzacije. U listopadu je objavila novu knjigu naziva 'Melania & Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' u kojoj tvrdi kako između Trumpovih miljenica postoji 'zla krv'.