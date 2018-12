Izdržali su tek sedam mjeseci: Gigi Hadid i Zayn Malik krenuli ponovno svatko svojim putem

Svjetski poznata 23-godišnja manekenka Gigi Hadid i 25-godišnji glazbenik Zayn Malik ponovo su prekinuli

Par je zajedno od 2015., no u ožujku ove godine veza im je prvi put pukla. Nakon nekog vremena koje su proveli odvojeno, par se pomirio u svibnju.

Gigi Hadid zadnji je put stavila zajedničku fotografiju na svoj Instagram 22. listopada. Zayn Malik 12. prosinca objavio je pjesmu 'There You Are' čiji bi ljubavni stihovi mogli biti upućeni Gigi.