Ivica Kostelić otkrio što supruga misli o njegovim opasnim avanturama

Premijeru filma u kojem je Ivica Kostelić dokumentirao svoju trotjednu avanturu nisu propustili njegov otac Ante i sestra Janica Kostelić koji se već neko vrijeme drže podalje od očiju javnosti . No nije se pojavila Ivičina supruga Elin ,

'Svi me to pitaju. Ona bi radije da sam ja doma, ali zna koliko mi to znači. Zna da imam potrebu natjecati se, otisnuti se od ovog svijeta', izjavio je kroz smijeh za 24sata.