Ivanka Trump otkrila planove oko luksuznog resorta kojeg gradi u Albaniji - 'europskim Maldivima'

'To nam daje osjećaj želje za poštovanjem topografije koja postoji i to je očito vrlo moderno, u smislu konteksta vegetacije i terena koji postoji, a nije cilj samo imati lijepu staklenu kutiju. Očito želite staklo, želite gledati van i vidjeti to prekrasno plavo more. Ali kako to učiniti na način koji se ne čini generičkim i da nije propuštena prilika za stvaranje nečeg novog', kaže Trumpova mezimica.

Prije nekoliko mjeseci premijer Edi Rama potvrdio je projekt preuređenja otoka Sazan od strane zeta bivšeg predsjednika Trumpa, Jareda Kushnera. Sazan je najveći od albanskih otoka, a nekadašnji sovjetski čelnik Nikita Hruščov nekoć ga je smatrao pomorskim uporištem pa je tijekom posjeta 1959. rekao: 'Odavde bih mogao kontrolirati Mediteran sve do Gibraltara.'