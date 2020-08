Ivana Paradžiković: 'Naučila sam da treba 'olabaviti'. Prema sebi, životu. Popustiti. Opustiti. Otpustiti'

'Provjereno' od idućeg tjedna kreće sa 14 sezonom u nikad izazovnijim vremenima. I u novoj sezoni, najavljuju s Nove TV, donose nevjerojatne ispovijesti, otkrivaju nepravilnosti, potiču institucije na rad te pokreću valove doboročiniteljstva. Urednica emisije Ivana Paradžiković priznaje da je bilo nemoguće proizvoditi istraživačko novinarstvo u uvjetima u kojima se svijet zatekao

'Lockdown, zabrane slobodnoga kretanja, putovanja... i mi smo se stoga morali prilagoditi. Kako je tada najvažnije bilo donijeti informacije iz prve ruke, prikazati gledateljima kako izgleda život u žarištima, a u njih nismo mogli otputovati, jednostavno smo tražili sadržaje iz tih područja. Tako smo prikazali dokumentarac iz Wuhana, potom iz Bergama, a zatim i iz Španjolske. Potresne su to bile scene koje su i one najglasnije kritičare i teoretičare zavjere kako je sve to izmišljotina, ušutkali. Doduše, samo nakratko' ispričala je za 24sata.