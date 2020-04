View this post on Instagram

Danas mi je sretan dan. Nabavili smo brašno i prelila me totalna radost i zahvalnost na brašnu. Osjećaj obilja❤️I bokserica Blue je odmah nanjušila klopu i razveselila se. 🙂 Misao dana : Jedno veliko HVALA ti živote ❤️☀️ #love #livenature #brasno #kruh #hrana #food #izolacija #zivotuprirodi #ljubav #radost #mir #zahvalnost #IBee #2020