Ivan Pažanin otkrio brojne zanimljive detalje i iz svog života - kakav je njegov ljubavni status i s kim uživa u suživotu

Jedan od mnogima najomiljenijih domaćih kuhara poput mnogih jedva čeka blagdane provesti u krugu svojih najmilijih. Opisao je kako to izgleda kod njega, a pričao je i na temu onog što zanima mnoge dame, je li singl

Ivan Pažanin je otkrio da mu je do Badnjaka radno, a onda se vraća iz Poreča i ide kod roditelja na Čiovo. To mu je, kaže, najljepša stvar na svijetu i ne bi ništa mijenjao. Za Božić ne kuha nego uživa u obiteljskim delicijama.

View this post on Instagram

'Nema ljubavnog statusa. Slobodan sam. Radin i uživan. Doć će vrime i za to. Nadan se da ću jednog dana imat familiju i dicu, zašto ne. Ako pitaš mog oca i mater, oči će mi izvadit da di su dica. To je tako normalno u Dalmaciji. Volin ja dicu. Ali vrime se prominilo, nije više ka prije. Sve se pomaknilo. Ako si u nekom poslu di puno putuješ, prođe vrime brzo. Ja nisan nikad u životu ovisija o nikome. Kuvan, peren, čistin, peglan, to mi je lipo i to mi nije nikakav problem, izjavio je poznati chef za Slobodnu Dalmaciju.

U suživotu uživa sa pasom, jazavčarom Pjerom s kojim obožava provoditi vrijeme i kojeg često pokazuje na društvenim mrežama.