Iva Majoli o svojoj novom angažmanu: 'Brinem se o prvih 20 igračica na svijetu'

Jedna od najboljih hrvatskih sportašica odedavno ima i novu funkciju u vrhu svjetskog ženskog tenisa pa je vremena za privatni život i ljubav sve manje. Iva Majoli koja ne rado daje intervjue, prisjetila se osvajanja Roland Garrosa i ispričala što ne radi kad nije vezana uz sport

Iva Majoli trenutačno puno putuje, čak i više nego dok je igrala. 'Putujem dosta, baza mi je i dalje u Hrvatskoj, ali puno sam u Americi, puno sam u Rusiji', otkrila je u IN Magazinu Nove TV . Nakon čak 80 godina postala je prva Europljanka koja je ušla u vrh tenisa. 'Ušla sam u board WTA Toura. Moja funkcija počinje od US Opena. Brinem se o prvih 20 igračica na svijetu', objasnila nam je.

Osvajačica Roland Garrosa 1998. godine prisjetila se tog velikog događaja. 'Kao da je to bio neki drugi život. Svake godine kad dođem na Roland Garros uvijek su to lijepa sjećanja, ima velika slika, možeš pokazati svojim prijateljima, djetetu', rekla je, a ispričala je i kako je to kad se osvoji nešto što je vrh u karijeri tenisača.

'Kad sam vidjela ždrijeb i Steffi Graf u četvrtfinalu, razmišljala sam - nema šanse, nikad ju nisam dobila. U finalu me dočekala Hingis, koja je te godine nije izgubila nijedan meč. I bilo je OK, ja sam stvarno svoje napravila, pa sad što bude, bude. Bio je to 100., jubilarni Roland Garros, došla sam na teren, tresla sam se, u zagrijavanju nisam pogodila lopicu. Mislila sam, ako ovako krene meč, zemljo, otvori se. Ali, evo, nekako sam se sabrala i rekla samoj sebi - samo se fokusiraj, gledaj lopticu, zaboravi što se oko tebe događa. I, eto, bio je to moj dan, i odigrala sam najvjerojatnije meč života', ispričala je Iva. Privatno, kao što je već poznato pokušava što više vremena biti s kćerkicom Mijom.