Iva Majoli, kao i svaka zagrebačka teta, mora pokazati neki brend pa makar se ne uklapao u cjelokupan stajling

Dvobojne kombinacije u vječnoj bijeloj i crnoj ili tamnoplavoj boji ovih dana prošetale su saborska zastupnica Mosta Sanja Čikotić i bivša tenisačica Iva Majoli. Koliko su bile uspješne u tome, ocijenio je naš dežurni modni kritičar Fashion Guru

Zbog toga je izronila mostovka Sanja Čikotić jer pokušava biti umjerena, ali ipak s nekom dozom posebnosti, iako je pitanje koliko joj je to pošlo za rukom. Kocka-majicu samo je upotpunila dodatnim porubom i sve to ovako izgleda ok, ali kada malo bolje pogledaš, nije to baš najbolja kreacija.