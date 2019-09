Intimno putovanje s Leonardom Cohenom u Laubi

Motovun Film Festival organizira jedinstvenu projekciju filma Leonard Cohen: Bird on the Wire. Film je temeljen na koncertnim i dokumentarnim snimkama koje su bile izgubljene punih 40 godina. Prije projekcije publici će biti ponuđena najbolja istarska vina po promotivnim cijenama

Potaknuti izvrsnim odazivom publike, organizatori programa Motovun u Zagrebu najavili su bonus projekciju filma Leonard Cohen: Bird on the Wire koja će se održati u četvrtak, 12. rujna u 21 h u zagrebačkoj Laubi. Riječ je o dugometražnom dokumentarcu temeljenom na snimkama iz sedamdesetih, koje su punih četrdeset godina smatrali izgubljenima! Na njima se vide nepoznati detalji Cohenove turneje Europom i Izraelom 1972., na kojoj su ga pratili brojni tehnički problemi, što je dovelo i do žestokog okršaja s fanovima u Berlinu. Kamere Cohena prate u trenucima krize, ali i u nekima od najveličanstvenijih nastupa koje je imao, uključujući snimke koncertnih izvedbi njegovih najvećih hitova.

Autor filma je Tony Palmer, legendarni britanski redatelj među čijim su suradnicima bili The Beatles, Cream, Jimi Hendrix, Rory Gallagher i Frank Zappa koje je pratio na njihovim ključnim turnejama, a snimao je i nešto klasičnije filmske portrete Marie Callas, Johna Osbornea, Igora Stravinskog, Richarda Wagnera, Carla Orffa....

Originalna, nikad prikazana verzija Palmerova filma Leonard Cohen: Bird on the Wire bila je u užasnom stanju nakon diletantskog arhiviranja 1973. godine, kada je sam Cohen stopirao njegovo prikazivanje. jer ga je smatrao previše kontroverznim. Vjerovalo se da je ta filmska kopija trajno izgubljena, dok menadžer Franka Zappe slučajno nije pronašao nekoliko desetaka prašnjavih kutija s natpisom "Bird on Wire". Restauracija filma trajala je godinama, a redatelj je kasnije potvrdio kako su film sastavili od tri tisuće oštećenih fragmenata. Njegovo prikazivanje prije smrti je odobrio i sam Cohen, naglasivši kako mu je drago da je "taj nesporazum napokon riješen".

Palmerov film o Leonardu Cohenu prikazan je i na ovogodišnjem Motovun Film Festivalu. Prvi put kao festivalska lokacija predstavljena je terasa vinskog hotela Roxanich, gdje su ljubitelji velikog barda uživali u ugodnoj atmosferi kušanja vina i uživanja u restauriranom glazbenom dokumentu za pamćenje. Organizatori Motovuna djelić te atmosfere sada prenose u Zagreb, gdje publiku osim filma očekuju najbolja istarska vina po promotivnim cijenama.

Blagajna Laube otvara se sat vremena prije projekcije, kada će u ponudi biti i najbolji proizvodi vinarija Diković, Geržinić, Dobravac, Veralda i Radovan, u selekciji Morane Zibar.

Ulaznice su dostupne na stranici.

Trailer filma: