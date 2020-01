Indira Levak: 'S energijom poput moje ljudi se rađaju, to se ne može naučiti ili naručiti'

Drugi put u svojoj dugogodišnjoj karijeri Indira Levak donijela je odluku - još će jednom pokušati, s provjerenim timom, otići na Doru i pokušati izboriti pobjedu, u nadi da je upravo njezina pjesma dobitna i da će je takvom proglasiti i na Eurosongu. Kako se ponovno odlučila za Doru, ali i što misli o tome koja je njezina pobjednička formula, otkrila je samo za tportal

Prvi put Indira Levak se na Dori predstavila s tadašnjom grupom Colonia, a ovoga puta sreću će pokušati pronaći sama na pozornici. U svoju pjesmu 'You Will Break My Heart' itekako vjeruje i uvjerena je kako će s njom pronaći i put do Europe. Ovo je vaše drugo pojavljivanje na Dori, ovaj put samostalno. Kako je uopće došlo do odluke da se prijavite? Došlo je vrlo spontano jer smo Branimir Mihaljević i ja već nastupali davne 1998. kao 'konkurencija' te nosimo predivne uspomene i sjećanja sa samih početaka našeg glazbenog stvaranja. Tako nekako se i rodila ideja da se vratim i obnovim uspomene na svoj prvi nastup pred tako velikim auditorijem. Tada sam bila uplašena curica iz provincije s ogromnom količinom straha i treme, što nikada neću zaboraviti. Bit će vrlo zanimljivo ponoviti sve to, već sam sad uzbuđena! Mogu samo reći kako jedva čekam sa svojim timom sjesti u 'vremeplov zvan Dora' koji će me barem nakratko vratiti u to prekrasno vrijeme!

Koji tim ste okupili oko sebe? O kakvoj je pjesmi riječ? Pjesma 'You Will Break My Heart' na prvo slušanje izmamila nam je osmijehe! Branimir i ja odmah smo znali da je to prava pjesma! Brza, energična, vesela... prilagođena meni i mom karakteru. Odlično ju osjetim jer sam autorica teksta pa kroz nju šaljem i određenu poruku. Branimir Mihaljević potpisuje glazbu, a posebno sam ponosna na to što je na njoj s nama radio i internacionalni tim vrhunskih producenata koji imaju bogato iskustvo i s Eurosongom. Ne mogu dočekati reakciju publike i obožavatelja Eurosonga, a vjerujem da će biti oduševljeni kao i ja. Već duže vrijeme fanovi Eurosonga, kako naši, tako i strani, žele vas vidjeti na toj pozornici. Je li vam to poticaj ili uteg? Čast je predstavljati svoju zemlju na bilo kojem natjecanju. Često se moje ime spominjalo u kontekstu Eurosonga i ne mogu reći da mi to nije bio poticaj da tražim pjesmu s kojom bih nastupila na tom renomiranom glazbenom natjecanju. Nikamo mi se nije žurilo, zato je vjerojatno toliko i trajala potraga za pjesmom koju ću pjevati na Dori, ali čekala sam onu pravu! I stigla je! Veselim se svemu što slijedi i vjerujem da će biti odlično prihvaćena.

Mislite li da bi vaša pjesma mogla biti dobitna formula za odlazak u Europu? Vjerujem u pjesmu i svoj tim. Uvijek dajem sve od sebe i u svaki projekt ulazim s puno vjere i pozitive. Drugačije ne znam i ne želim. S obzirom na prijašnje iskustvo, čime ćete pokušati 'kupiti' televizijske gledatelje, ali i žiri? Publiku se ne može kupiti! Publika je moj najveći vjetar u leđa, ali i kritičar - ona će prepoznati pjesmu i pustiti je u svoja srca te je nagraditi svojim glasom ili ne. Dat ću sve od sebe da najbolje moguće odradim nastup. Zato sam za tu prigodu i okupila tim vrhunskih stručnjaka. Ono što krasi mene, moju pjesmu i izvedbu to je što ću je, kao i sve moje pjesme dosad, predati publici direktno iz srca, s puno strasti i emocija! Pozornica u Opatiji je jaka, ali će puknuti poda mnom! (Smijeh) Koliko vam je značila nominacija za Porina za zabavni album godine? Nominacija za nagradu Porin znači mnogo, pogotovo jer je riječ o mom prvom samostalnom albumu 'Valkira', u koji sam sa svojim timom uložila puno truda i ljubavi. Ostvarila sam se i kao autor tekstova i potpisujem 12 pjesama, tako da je sreća bila još veća jer je prepoznat i moj autorski rad. Je li vam ona otvorila neka nova vrata? Dala mi je veću motivaciju za sve ono što pripremam i planiram, ali bila je i potvrda da su sve moje poslovne odluke bile ispravne.

Na sceni ste već godinama. Odakle vam i dalje toliko energije za stalne nastupe? S energijom poput moje ljudi se rađaju. Ne može se naučiti ili naručiti. Često zahvaljujem dragom Bogu za taj dar koji mi je itekako pomogao u životu i karijeri. Glazba je moj život i dok dišem, bavit ću se glazbom na bilo koji način. Kada sam s publikom i pjevamo uglas, nema većeg zadovoljstva za mene i to mi daje snagu da idem dalje još jače i snažnije. A kada se mnogi pronađu u stihovima koje potpisujem kao autor i kada ta pjesma postane 'njihova', moje baterije se pune do maksimuma i spremna sam za nove pobjede. Jeste li se umorili od svega? Od čega? Od ljubavi, sreće, zadovoljstva? Od toga se može umoriti samo čovjek koji ne cijeni život, svoj dar od Boga i sve ono što mu je pruženo. Zahvalna sam na svemu i svojoj publici, a obećavam još mnogo odličnih pjesama i koncerata! Vidite li sebe i za dvadesetak godina kako, poput Tine Turner, 'skačete' po pozornici? Naravno! Želim pjevati i plesati sa svojom publikom do posljednjeg daha! Blagoslov je raditi ono što voliš, doprinositi i uživati u svakom danu dok god te tijelo služi i ima volje.