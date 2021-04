Indira Levak i suprug Miroslav spremaju se za novi poslovni pothvat: 'Do sada su nam se sve poslovne ideje realizirale pa vjerujemo da će i ova'

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica svoju oazu mira zadnjih godina pronalazi u Fažani. Suprug Miroslav Levak i ona ljeti iznajmljuju apartmane koje su uredili. Osim toga, poznato je, zajedno rade na proizvodnji namještaja, a skupa će otvoriti i beach bar

'Možda je trenutačna percepcija da je sve vezano za glazbu stalo, ali varate se. Prije nekoliko dana snimila sam novu pjesmu koja će uskoro biti objavljena. Jao, koja pjesma, dira ravno u srce! Kontinuirano radim na novim materijalima, pišem tekstove i u završnoj je fazi moj drugi samostalni album. Od glazbe ne odustajem, to je moj život, ali naravno da radim i druge stvari', izjavila je Indira Levak za Večernji list .

Kaže da njezin poduzetnički duh ne miruje, aktivna je paralelno na više frontova. 'U Fažani suprug i ja imamo apartmane koje smo došli pripremiti za sezonu. Bavim se interijerima, dizajniranjem te proizvodnjom namještaja Indira Levak Dizajn pa stalno imam i nove ideje kako osvježiti prostore. Proljeće je idealno vrijeme za to pa sam iskoristila dva tjedna boravka u Istri kako bih uživala u morskom zraku, ukusnoj hrani i dobrom društvu te preuredila apartmane s nekoliko dizajnerskih trikova', pohvalila se pjevačica.

Njezin suprug i ona sve rade zajedno i stalno im, kaže, padaju na pamet nove ideje. 'U Istru smo zaljubljeni pa smo već investirali u apartmane u Fažani, a sada razmišljamo o novoj investiciji u beach bar. Tražimo idealnu lokaciju na potezu od Fažane do Pule i već smo dobili neke zanimljive ponude. Meni je u krvi razveseljavati ljude pa tako znam da će naš beach bar imati najbolji program za posjetitelje. Moji koncerti iznenađenja bit će česti, kao i mnogi drugi zabavni sadržaji. Do sada su nam se sve poslovne ideje realizirale pa vjerujemo da će i ova', poručila je Indira.

U ovoj situaciji u kojoj se svijet našao potvrdilo se, smatra, da moramo biti svestrani, okretni i prilagodljivi. 'Nama je upravo sve to i omogućilo da i dalje radimo i stvaramo. Rekla sam: “O. K., ne mogu trenutačno održavati koncerte, ali mogu puno toga raditi. Od sjedenja doma nema ništa. To nije bila opcija. No jako se veselim svakom novom nastupu, pa i onima online, koji su postali česti, ali ja i preko ekrana uspijem rasplesati i podići ekipu na noge', ističe.

Opet je pričala o svojoj ljubavi s voljenim Mirekom.

'Mi smo srodne duše, dišemo kao jedno. Uvijek smo zajedno i sve radimo zajedno, tako nam odgovara. Odlično se nadopunjavamo i zato nema problema. Jedino oko kuhinje zna biti trzavica jer bi Mirek sve zdravo i s malo kalorija, a ja bih pravu slavonsku kuhinju. No nađemo kompromis', otkrila je Indira.