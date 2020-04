View this post on Instagram

Bjezite iz gradova tko god moze 🙏 Meni ionako svi poslovi/festivali otkazani, bar nek su klinci na svjezem zraku. Uzeli smo kucicu na planini Rudnik, mentalni preporod. Nigdje nikog, samo 🐑 Potrajat ce ovo, povratak prirodi je najbolja solucija 🌈 #escape #mountains #selfisolation #rudnik