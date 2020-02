Iako o privatnom životu nerado priča, Blake Lively je napravila iznimku i otkrila detalje o svojim djevojčicama

S glumcem Ryanom Reynoldsom u braku je od 2012. godine, a svaki detalj njihova privatna života baš je takav - privatan. Da nakon četverogodišnje James i trogodišnj Inez čekaju još jednu bebu, otkrili su svijetu kada Blake Lively više tu tajnu nije mogla kriti, a čak su i rođenje, treće djevojčice čije ime znaju samo njihovi bližnji, tajili puna dva mjeseca

THE RHYTHM SECTION

Ipak, uz snimanja, brigu od trima djevojčicama, Blake Lively uvijek nađe vremena i za vježbanje, što je otkrila za Vanity Fair. Naime, kako bi sve stigla tokom dana, glumica ustaje oko 5 sati ujutro. U toku dana odradi trening, no ne sama. Naime, budući da joj njezine djevojčice ne daju ni minutu odmora, i one sudjeluju u vježbama, pa ih Blake Lively 'koristi' kao utege, pošto, kako kaže, one vise po njoj.

'Kako izgleda moj prosječan dan na setu? Ustajem oko 5 sati ujutro, a tako radim i kad sam samo mama svojim djevojčicama. Doručkujem s njima, družim se s njima, vježbam s njima. Ne mogu ustati ranije, nisam Dwayne 'The Rock' Johnson. Treba mi sna', rekla je Blake Lively i dodala: