Hvale vrijedan potez: Leonardo DiCaprio donirao 5 milijuna dolara za Amazoniju

Glumac Leonardo DiCaprio (44) odlučio je pomoći lokalnim organizacijama koje se u Brazilu bore s požarima u amazonskoj prašumi doniravši im 5 milijuna dolara

Zvijezda Tarantinovog novog filma 'Bilo jednom… u Hollywoodu', donirao je pet milijuna dolara te izrazio zabrinutost zbog požara koji plamte u Amazoniji.

Sredstva iz njegova fonda za hitne slučajeve bit će raspoređena u pet lokalnih organizacija, 'Instituto Associacao Floresta Protegida', 'Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon', 'Instituto Kabu', 'Instituto Raoni' and 'Instituto Socioambiental' koje se već tri tjedna bore protiv požara.