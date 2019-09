Hrvoje Rupčić progovorio o svom neobičnom vjenčanju i bračnom putovanju s kojeg se nedavno vratio

Poznati glazbenik prošlog mjeseca se oženio talentiranom umjetnicom, Ivanom Kujundžić. Sudbonosno 'da' izrekli su u posve neobičnom izdanju i okruženju na planini Biokovo u tradicionalnoj indijanskoj odjeći. Hrvoje Rupčić sada je otkrio sve o svom otkačenom vjenčanju, medenom mjesecu i što su sve na njemu doživjeli

Hrvoje Rupčić je, kaže, svojoj novoj supruzi obećao da će imati mjesec znoja i prašine. Putovanje kao i vjenčanje dogodili su se spontano. 'Oboje smo totalni prirodnjaci, nije nam palo na pamet imati uobičajenu svadbu', ispričao je u IN Magazinu Nove TV . Indijansko svadbeno ruho osmislila je njegova voljena, Ivana Kujundžić Rupčić. Glazbenik je otkrio je čime ga je osvojila. 'To je bilo spontano, kliknuli smo na prvu', rekao je.

'Ono što je super što na cijelom putovanju od 15 tisuća kilometara od Kine do Afganistana nismo ni jednu riječ engleskog prozborili. Znači, komunicirali smo na isključivo na hrvatskom. Naučiš 30 ruskih riječi i možeš do Kine doći s hrvatskim. Zapravo, hrvatski je svjetski jezik', tvrdi glazbenik. Krenuti na putovanje motorom bez plana i programa za njega je ultimativna sloboda.

'U isto ovo vrijeme smo 50 dana putovali kroz cijeli Iran. Tamo smo shvatili da to funkcionira, da to možemo izdržati zajedno gotovo dva mjeseca na motoru ne razdvajajući se niti sekunde kada ovisimo samo jedno o drugom, i to je zapravo jako dobar test za vezu', poručio je glazbenik koji je već sa suprugom krenuo na novu avanturu.