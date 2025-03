Hollywood u Lijepoj Našoj: Ovi filmovi snimljeni su u Hrvatskoj

No Dubrovnik nije bio samo srednjovjekovna prijestolnica. U filmu 'Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi' transformiran je u Canto Bight, glamurozni galaktički grad-kasino, pokazujući svoju svestranost i sposobnost prilagodbe različitim filmskim svjetovima.

Vis: Grčka idila na Jadranu

Otok Vis sa svojom netaknutom prirodom i šarmantnim mediteranskim ugođajem poslužio je kao savršena zamjena za grčki otok Skopelos u filmu 'Mamma Mia! Here We Go Again'. Viška luka, uvala Barjoška (za čije je potrebe snimanja izgrađena nova cesta), 'grčka tržnica' u blizini pizzerije Dionis i uvala Barjaci, mjesto kultne scene s pjesmom grupe ABBA, oživjeli su na platnu prenoseći bezbrižnu atmosferu tog filma.