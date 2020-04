Hoće li Meghan Markle, nakon preseljenja u domovinu, morati financirati svog supruga?

Kako je otkrio jedan od vodećih imigracijskih odvjetnika, život za princa Harryja u Americi neće biti nimalo lagan, osobito ako će poželjeti tamo i raditi. I dok mu je u Kanadi, koja je zemlja Commonwealtha, to bilo dozvoljeno, u Americi su drugačija pravila

I dok je, u vrijeme boravka u Kanadi, kraljičin unuk mogao bez problema živjeti i raditi, budući da je ona članica Commonwealtha, sasvim druga pravila zadesila su ga u Los Angelesu, gdje se par nedavno preselio sa sinčićem Archijem.

Kako je za Page Six otkrio jedan vodeći imigracijski odvjetnik iz New Yorka, Harry će prvo morati dobiti privremenu dozvolu, kojom će moći kretati se slobodno po Americi, ali i raditi, a sve to dio je procesa dobijanja stalne dozvole. Nakon tri godine života sa zelenom kartom, Harry će napokon moći aplicirati i za američko državljanstvo, no, ono što je važno za to je da će se tada Harry morati odreći svoje kraljevske titule u potpunosti i svoje pozicije šeste osobe u naslijeđu trona.