Hoće li Lepa Brena uspjeti nadmašiti Aleksandru Prijović?

View this post on Instagram

'Ovu predivnu zimsku večer uživam pored upaljenog kamina i jedne čaše vina, baš sam sretna što se čujemo. Nadam se da je ova zimska noć ugodna i vašim slušateljima. Zaista veliko hvala publici iz Hrvatske, Zagreba i svima onima koji su do sada kupili karte za 6. i 7. prosinca. S radošću mogu reći da je i 9. prosinca rasprodan i svečano objavljujem da ćemo radi velikog interesa naše publike otvoriti zagrebačku Arenu i 10. prosinca', poručila je Brena za Extra FM.

Dodala je da njezina ekipa već radi plan i program za koncerte u Zagrebu.

'Želim obradovati publiku s novitetima u vizualnom i glazbenom smislu. Za mene je važno da moja publika dođe sretna, raspoložena, da tu jednu dobru i pozitivnu energiju kada se završe koncerti pamte i nose u sebi jedan duži period. Bit će to koncerti za pamćenje, to mogu svojoj publici obećati… Moja ekipa i ja već krećemo praviti poseban plan i program za zagrebačku Arenu. Znam da će to biti jedan fantastičan pozdrav s 2024. godinom i ulazak u novu!', rekla je pjevačica čija je snaha Aleksandra Prijović, supruga njezinog posinka Filipa Živojinovića, krajem prošle godine održala čak pet rasprodanih koncerata u zagrebačkoj Areni.