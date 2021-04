Hitno je hospitaliziran: Slavni glazbenik u kritičnom stanju

Slavni reper DMX hospitaliziran je te se nalazi u kritičnom stanju nakon predoziranja u svom domu u blizini New Yorka

Reper poznat po hitovima poput 'Party Up (Up In Here' ili 'X Gon' Give It to Ya', pišu mediji, nalazi se u vegetativnom stanju no pokazuje 'aktivnost mozga', rekli su izvori TMZ-u.

Obožavatelji repera zabrinuli su se kad je Eric B. iz hip hop dua Eric B.& Rakim na Instagramu podijelio fotografiju sebe i DMX-a uz rečenicu: 'Molite se za mog brata DMX-a'.

Na molitvu za slavnog repera pozvali su i glazbenici Rick Ross, Missy Elliot i Big Freedia, kao i Oscarom nagrađena glumica Viola Davis, prenosi agencija dpa.

DMX, pravog imena Earl Simmons, godinama se bori protiv ovisnosti, a 2019. je zbog toga otkazao koncert i prijavio se na odvikavanje.

Usprkos pandemiji, DMX je ove godine održao manje koncerte te je u svibnju planirao turneju u Indianapolisu i Texasu, stoji na njegovoj Instagram stranici.