Hari Rončević priprema još jedan nezaboravan glazbeni užitak u Lisinskom

Hari Rončević, jedan od naših najboljih kantautora današnjice, nakon tri dosadašnja rasprodana koncerta u Lisinskom, u glazbeni hram ovaj put dolazi s revijskim gudačkim orkestrom 5. svibnja u 20 sati

Hari, kojeg publika često naziva majstorom emotivnih stihova, ove godine za vjernu zagrebačku publiku priprema pravi spektakl uz vrhunske gudače. Riječ je o sasvim drugačijem “čitanju” njegovih pjesama jer se uvijek trudi ponuditi nešto novo i vrijedno. S dvadeseteročlanim revijskim gudačkim orkestrom pod ravnanjem Ivana Božičevića, dugogodišnjeg suradnika klavijaturista, Hari radi na novim aranžmanima. Osim autorskih "I sve dok dišen" i "Kad bi se moga rodit", na repertoaru će se naći i hitovi koji su obilježili Oliverovu karijeru – „Moj lipi anđele”, „Još ovaj put”, glazbeni izričaj Doris Dragović – „Zemlja i stina”, kao i popularna „Aj ća, volin te” u izvedbi klape Kampanel.

O koncertu nam je Hari rekao:

"U Lisinskom će biti po četvrti put moj koncert, u zadnjih šest godina. No, za razliku od prošlih, na ovaj ćemo koncerti dovesti revijalni gudački orkestar od 20-ak gudača, što znači da će sve biti bogatije sa zvukom, bit će više žena, normalno, budući da ćemo biti moj bend i ja. A bit će još i muških gostiju, ali neću vam još sve otkrivati. Moj bend i ja standardno imamo već iskustva u Lisinskom i nadam se da ćemo potvrditi ono što smo već pokazali i dokazali – da može biti jako veselo i jako dobro. Nadam se da će i ovaj put publika doći u velikom broju kao i do sada, i da ćemo se svi lipo zabaviti. Volio bi da ta večer ostane ljudima dugo u lijepom sjećanju. Koncert radimo i povodom izlaska mojeg albuma, povodom 25 godina, u izdanju Scardone. Izišao je pred novu godinu tako da ga ljudi već mogu kupiti. Publika će dosta toga, od 30-ak pjesama koje smo stavili na album, čuti uživo u izvedbi uz revijski gudački orkestar. Što je, naravno, sasvim drugačije jer su aranžmani prilagođeni gudačima. I oni koji su možda već ranije bili znaju da to može jako lipo zvučati, a pogotovo sad kada je tako velik broj vrhunskih gudača s nama. Nadam se da ćemo ponoviti, ako ne i nadići očekivanja ljudi. Volio bi da sve skupa prođe kako smo zamislili, a za to će nam trebati vaša podrška. Podrška drage mi publike koja voli ono što ja radim i koja će sudjelovati u većini koncerta!"

Prošla je godina bila slavljenička za Harija jer je obilježio 25 godina iznimno bogate kantautorske karijere, a tim je povodom u izdanju Scardone izišao dvostruki album “Best of – 25 godina” na kojem se nalazi 30-ak najpoznatijih Harijevih pjesama. U slavljeničkom je razdoblju imao nekoliko sjajnih koncerata od kojih se izdvajaju koncert pod zvijezdama na splitskoj tvrđavi Gripe, na kojem su brojne generacije uživale u njegovim pjesama, i onaj u Zagrebu, u Domu sportova.

S klapom Cambi (Kaštel Kambelovac) snimio je singl “Opet ću ti doć” s kojim su se predstavili na Splitskom festival. Publika je pjesmu prihvatila na prvo slušanje i zato Harijev ovogodišnji nastup nosi taj naziv.

Svi koncerti do sada bili su rasprodani pa ne sumnjamo da će biti opet tako i ove godine, na posebnom glazbenom gudačkom doživljaju.

Ulaznice, po cijenama od 100, 130, 160 i 200 kn, dostupne su na blagajnama Lisinskog te online na www.lisinski.hr i ulaznice.hr.