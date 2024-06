Hana Huljić progovorila o majčinstvu: 'U početku mi nije bilo jednostavno'

'Stavila sam i Albino pjevanje, ali sasvim slučajno se to dogodilo. Otkad je prvi put čula pjesmu dok sam je radila, odmah je počela pjevati 'jaja jaja' i obožava je. Jednom prilikom sam ostavila mobitel za stolom s otvorenim diktafonom i, kako sam se okrenula, odmah je uzela mobitel, pritisnula diktafon i otpjevala cijelu melodiju refrena', rekla je Hana još jedanput potvrdivši kako krv nije voda, a onda je nasmiješeno priznala: 'To mi je toliko slatko. Kad god to čujem odmah se nasmijem. Nisam odoljela da ne stavim u pjesmu.'