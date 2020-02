Gubitak kilograma nije jedino čime je Adele iznenadila najveće obožavatelje

Svoj posljednji albuma '25' izdala je 2015. godine, na kojem se našao i njezin vjerojatno najveći hit -'Hello'. Iako do sada nije ničime pokazivala kako skoro namjerava ponovno, na radost brojnih obožavatelja, ući u studio i snimiti novi album, sve se otkrilo na nedavnom vjenčanju bliske prijateljice

Dok je pjevala i zabavljala uzvanike na vjenčanju bliske prijateljice prošlog vikenda, 31-godišnja pjevačica Adele pohvalila se svojim prijateljima kako u rujnu mogu očekivati njezin novi album.

Dobitnica Grammyja svoj je posljednji album '25' izdala prije punih pet godina, a na njemu su se nalazili 'Hello' i 'Send My Love (To Your New Lover)'. Riječ je o trećem studijkom albumu zahvaljujći kojem je osvojila čak pet Grammyja, uključujući i onog za album godine, a primajući nagradu, Adele je odala priznanje svojoj kolegici Beyonce, s kojom je bila nominirana.