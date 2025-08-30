POZVAO NA OPREZ

Gordon Ramsay iznenadio fotografijom: Operiran mu je karcinom koji nastaje uslijed izlaganja suncu

30.08.2025 u 13:35

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
Gordon Ramsay objavio je na Instagramu da je nedavno operiran radi uklanjanja bazocelularnog karcinoma, najčešćeg oblika nemelanomskog raka kože, a nakon toga se i zahvalio medicinskom timu

Gordon Ramsay (58) zahvalio je liječničkom timu nakon uklanjanja bazalioma (bazalnog karcinoma kože) te je na Instagramu objavio fotografije i poruku o važnosti zaštite od sunca, što je izazvalo snažan val podrške javnosti kao i zdravstvenih organizacija.

Slavni kuhar podijelio je dvije fotografije nastale nakon zahvata – jednu s flasterom i drugu sa šavovima ispod uha – te se u poruci zahvalio timu The Skin Associates na brzoj i učinkovitoj intervenciji uklanjanja bazalioma, pritom podsjetivši sve na redovitu uporabu kreme za sunčanje.

Ramsayeva objava izazvala je brojne reakcije i poruke ohrabrenja u komentarima, s naglaskom na važnost pregleda kože i odgovornog ponašanja na suncu. Organizacija Cancer Research UK javno mu je zahvalila na podizanju svijesti o sigurnosti na suncu te je preporučila boravak u hladu, prikladno odijevanje i redovitu, izdašnu primjenu kreme za sunčanje.

Najčešći je oblik nemelanomskog raka kože

Bazaliom ili bazalni karcinom kože (BCC) najčešći je oblik nemelanomskog raka kože; razvija se u površinskom sloju kože, najčešće raste sporo i rijetko metastazira, ali neliječen može lokalno oštetiti okolno tkivo. Glavni čimbenik rizika jest izloženost ultraljubičastom zračenju sa sunca ili iz solarija, a rizik je povećan kod osoba svjetlije puti, starije dobi te onih s ranijim rakom kože.

Najčešće se pojavljuje na dijelovima tijela izloženima suncu – na licu, vratu, ušima, ramenima, leđima i rukama – a može izgledati kao biserasta ili voštana kvržica, rana koja ne zacjeljuje ili crvenkasta, ljuskava mrlja koja može krvariti ili svrbjeti. Rano otkrivanje i liječenje u pravilu dovode do potpunog izlječenja, iako se kod manjeg broja bolesnika bolest može ponovno javiti na istome mjestu.

Gordon Ramsay and his wife Tana Ramsay
Gordon Ramsay and his wife Tana Ramsay Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

Stručne preporuke za zaštitu od sunca sažimaju se u načelu 'sjena – odjeća – krema': potražiti hlad tijekom najjačeg sunca, nositi pokrivala i zaštitnu odjeću te redovito i obilno nanositi kremu s najmanje SPF 30 i visokom UVA zaštitom. Istraživanja potvrđuju da dosljedna primjena kreme za sunce te barijerne mjere, poput odjeće i šešira te boravka u hladu, smanjuju rizik od karcinoma keratinocita, uključujući i bazaliom.

Ramsay je u objavi zahvalio timu The Skin Associates na 'brzom, odlučnom uklanjanju bazalnog karcinoma' te pozvao pratitelje da ne zaborave kremu za sunčanje, duhovito dodajući kako 'to nije face-lift'.

