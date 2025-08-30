Gordon Ramsay iznenadio fotografijom: Operiran mu je karcinom koji nastaje uslijed izlaganja suncu

Gordon Ramsay objavio je na Instagramu da je nedavno operiran radi uklanjanja bazocelularnog karcinoma, najčešćeg oblika nemelanomskog raka kože, a nakon toga se i zahvalio medicinskom timu

Gordon Ramsay (58) zahvalio je liječničkom timu nakon uklanjanja bazalioma (bazalnog karcinoma kože) te je na Instagramu objavio fotografije i poruku o važnosti zaštite od sunca, što je izazvalo snažan val podrške javnosti kao i zdravstvenih organizacija.

Slavni kuhar podijelio je dvije fotografije nastale nakon zahvata – jednu s flasterom i drugu sa šavovima ispod uha – te se u poruci zahvalio timu The Skin Associates na brzoj i učinkovitoj intervenciji uklanjanja bazalioma, pritom podsjetivši sve na redovitu uporabu kreme za sunčanje. Ramsayeva objava izazvala je brojne reakcije i poruke ohrabrenja u komentarima, s naglaskom na važnost pregleda kože i odgovornog ponašanja na suncu. Organizacija Cancer Research UK javno mu je zahvalila na podizanju svijesti o sigurnosti na suncu te je preporučila boravak u hladu, prikladno odijevanje i redovitu, izdašnu primjenu kreme za sunčanje.

Najčešći je oblik nemelanomskog raka kože Bazaliom ili bazalni karcinom kože (BCC) najčešći je oblik nemelanomskog raka kože; razvija se u površinskom sloju kože, najčešće raste sporo i rijetko metastazira, ali neliječen može lokalno oštetiti okolno tkivo. Glavni čimbenik rizika jest izloženost ultraljubičastom zračenju sa sunca ili iz solarija, a rizik je povećan kod osoba svjetlije puti, starije dobi te onih s ranijim rakom kože. Najčešće se pojavljuje na dijelovima tijela izloženima suncu – na licu, vratu, ušima, ramenima, leđima i rukama – a može izgledati kao biserasta ili voštana kvržica, rana koja ne zacjeljuje ili crvenkasta, ljuskava mrlja koja može krvariti ili svrbjeti. Rano otkrivanje i liječenje u pravilu dovode do potpunog izlječenja, iako se kod manjeg broja bolesnika bolest može ponovno javiti na istome mjestu.