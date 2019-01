Goran Bogdan: 'Sve loše sam izbacio iz sebe kroz ulogu gada'

Iza jednog od naših najzaposlenijih i najsvestranijih glumaca, koji izuzetno uspješno gradi i inozemnu karijeru je godina puna uspjeha. Osim snimanja serije 'Uspjeh' koja uskoro kreće s emitiranjem na HBO-u, Goran Bogdan je snimio i futuristički film 'Islander' te film 'Otac'. Publika ga trenutno može vidjeti u Brešanovom filmu 'Koja je ovo država' dok glumac uživa u pauzi između snimanja druge sezone serije 'Senke nad Balkanom'

'U 'Uspjehu' se radi o maloj ulozi, ali jednoj od slađih koje su me zapale. Glumim jednu genijalnu ulogu, pravog gada kojeg je bilo gušt igrati. Kroz njega sam izbacio sve iz sebe, ispraznio se od svega. Uz to, tu je i Danis Tanović te poznanstvo s njim. Zbližili smo se i jako sprijateljili. Potpuno me oduševio, ne znam jesam li se ikada tako nasmijao kao na tom snimanju', ispričao je Goran Bogdan u Studiju Jutarnjeg lista.