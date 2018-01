Goran Bogdan: 'Nisam od onih ljudi koji se lože na svoj kraj i silno se ponose'

Jedan od najtraženijih hrvatskih glumaca, koji u posljednje vrijeme briljira na inozemnom tržištu, progovorio je o tome zašto likove s naših prostora uglavnom prikazuju kao negativce i poslije nas tako predstavljaju u svijetu. Goran Bogdan krivicu za to vidi u nama samima

'Nisu ljudi ludi. Mi smo tu krivi. Neće nitko sjesti i zagrijati stolicu i promisliti o nama umjesto nas samih. Ako šaljemo takvu sliku, što će oni? Neće se neki Englez truditi prikazati kako mi ipak imamo nešto. Na nama je to. A mi šaljemo takvu sliku, i onda se iščuđavamo. A stani malo, mi sami sebe tako gledamo. Bio sam u Beogradu na Sajmu knjiga, nekad smo se ponosili našim piscima, a sada se ponosimo lakim štivom stranih pisaca i poslije se nešto zgražavamo, a klinci nam se furaju na te iste. Oni su face, a profesori, doktori i pisci su nam šonje i bezveznjakovići. I onda se pitamo zašto nas svijet tako gleda. Mi sebe prvi tako gledamo i onda govorimo kako su oni glupi i kako nam čine nepravdu. Nije istina', rekao je Goran Bogdan , a prenosi CDM .

Prošle godine imao je uloge u čak pet filmova na Pula film festivalu, a četiri u stranim produkcijama, 'Fargu', 'All Inclusiveu', 'Senkama nad Balkanom' i 'Giantlandu'. Što po kvantiteti, što po kvaliteti tih projekata, Gorana Bogdana to čini našim najuspješnijim glumcem u protekloj godini, a on ističe da nema problem sa zemljopisnim odrednicama, podrijetlom i nacionalnošću.

'Nisam nimalo od onih ljudi koji se lože na svoj kraj i nešto se silno ponose. Nije mi to neka odrednica, ali opet, kad čitam naše pisce, vidim da tu ima nešto lijepo i dobro i onda me uvijek zanima ta ljepota i ta posebnost ovog krša, ovog ludila. Otkad je ovdje ovih krajeva, stalno je neko ludilo, kao domaća 'Igra prijestolja'. Trudim se smatrati djetetom svijeta, kako bi rekao Mate Parlov', kaže glumac.