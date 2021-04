Glumila je prostitutku, FBI-jevu agenticu, znanstvenicu... i tijekom gotovo šest desetljeća duge karijere nikada nije pristala na uloge ispraznih ljepotica

Glumiti je počela sa samo tri godine, da bi već s 13 osvojila prvu nominaciju za Oscara, a zlatni kipić primila je u ruke prvo s 26, potom i s 29 godina. Kada je napunila 50, intenzivno je razmišljala o tome da napusti glumu, no na sreću milijuna njezinih obožavatelja iz cijelog svijeta, Jodie Foster ostala je raditi ono što najbolje zna i s napunjenih 58 godina prihvatila ulogu te briljirala kao odvjetnica Nancy Hollander u filmu 'Mauritanac’, snimljenom po istinitom događaju

Tijekom svoje karijere, koja traje gotovo šest desetljeća, prošla je kroz sve uloge - od dječje prostitutke, preko FBI-jeve agentice, znanstvenice koja može komunicirati s izvanzemaljcima, do majke koja traga za svojim djetetom… no uloge ispraznih ljepotica i sličnih nećete naći u njezinoj biografiji. Kako bilo, i dalje ne odustaje od novih izazova.

Nakon diplome Foster je bila spremna na tranziciju iz dječje zvijezde u glumicu na koju se može računati i to se ubrzo i obistinilo 1988., kada je odglumila žrtvu silovanja Sarah Tobias u filmu ‘Optužena’. Koliko je bila uvjerljiva, govori i to da je osvojila Zlatni globus, ali i svog prvog Oscara, i napokon postala glumica na koju se doista može računati. Tri godine kasnije uspjeh je ponovila ulogom FBI-jeve agentice Clarice Starling u blockbusteru ‘Kad jaganjci utihnu’, snimivši ga rame uz rame s legendom Anthonyjem Hopkinsom. Ta uloga donijela joj je i drugi zlatni kipić.

Potom se okrenula režiranju i debitirala filmom ‘Mali čovjek Tate’, u kojem je i sama glumila, a potom je osnovala producentsku kuću Egg Pictures. Filmovi su se nizali, a onda je početkom 2000-ih došlo do malog zasićenja. Sve to dovelo je do toga da je Jodie Foster otkazala već dogovorene filmske projekte, ali i zatvorila producentsku kuću. No pristala je na četiri komercijalno iznimno uspješna trilera - 'Soba panike' (2002.), 'Red letenja' (2005.), 'Insider' (2006.) i 'Neustrašiva' (2007.).