Glazbeni revolucionari Kraftwerk otvaraju Dimensions u Pulskoj Areni!

Srijedu 29. kolovoza rezervirajte za kultni njemački glazbeni sastav i njihov 3-D show, fuziju koncerta i umjetnosti u Puli

Od svog osnutka 2012. godine Dimensions je stekao svjetsku popularnost zahvaljujući svom eklektičnom izboru izvođača koji predstavljaju niz glazbenih pravaca od jazza do techna, a dug popis imena koja stižu na tvrđavu Punta Christo od 30. kolovoza do 2. rujna su Jon Hopkins (live), Bonobo (cjelovečernji set), Lena Willikens, Amp Fiddler, Helena Hauff, Detroit In Effect, Nina Kraviz, Batu, Peggy Gou, James Holden & The Animal Spirits, Azymuth & Marcos Valle te Alfa Mist.

Jackin’ plesnu produkciju predstavljaju legende Detroit In Effect i Silicon Scally, electro donose kultni glazbenici koji se rijetko pojavljuju - The Exaltics, DJ Stingray posebna CPU x Electrix večer s Billy Nastyjem, DMX Krewom i CPSmithom. Dimensions festival voli razmaziti ljubitelje techna i housea, a to će i ove godine pokušati dovodeći glazbenike poput Peggy Gou, Helene Hauff, Nine Kraviz, Huneea, Saoirsea, Palms Traxa, Skee Maska, Craig Richardsa, Jon K, Dimensions Soundsystem, Cosmic Slop, Love Muscle team, K-HAND, Oyvind Morken, Red Greg i Alexander Nut. Dašak stare škole čut ćemo u nastupu Underground Resistancea koji predstavljaju projekt Depth Charge, tu je i legendarni Marcellus Pittman, kao i Darkhouse Family projekt koji spaja soul, house i jazz. Zvuk regije predstavit će Ilija Rudman, Petar Dundov, Eddy Ramich, Skeptik, Mimi, DJ Labud te Jan Kinčl & Regis Kattie koji upravo ovih dana izdaju svoj debitantski album za PDV.

Živi nastupi također će spajati nespojivo, a vrhunac će biti koncert kultnog benda 80-tih Maximum Joy i njihova zanimljiva fuzija punka, reggaea i disca. Uz njih u live verziji slušamo Amp Fiddlera, Kerem Akdaga te hvaljenog repera Open Eagle Mikea. Savršena glazbena podloga za festivalsku plažu bit će brazilske legende Azymuth s Marcus Valleom, zatim iransko-kubanski kvartet Ariwo, te The Comet Is Coming sa svojim jazz, soul, hip-hop i rock miksom. Jazz leži u samoj srži Dimensionsa od samih početaka, a ove godine festival okuplja neke od njegovih najuzbudljivijih predstavnika: Sons of Kemet, Joe Armon-Jones, Maxwell Owin, Ezra Collective i Yazmin Lacey. Na nešto nižim frekvencijama i s više bassa stižu stalni gosti festivala Mala i The Bug, cijela Hessle Audio obitelj; Ben UFO, Pearson Sound i Pangaea, zatim Batu te dBridge, Skeptical i Fixate. Detaljan line-up, zabave na brodovima, radionice te cjelokupan program četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Punta Christo bit će objavljen uskoro.

U prodaju su puštene i prve ulaznice za koncert Kraftwerka u pulskoj Areni po cijeni od 240 kuna, a mogu se naći na ovom linku, te na svim Entrio prodajnim mjestima.

Regionalna festivalska ulaznica koja vrijedi za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Puna Christo (ne uključujući koncert otvorenja) i dalje je po najpovoljnijoj cijeni od 400 kuna. Festivalske ulaznice mogu se pronaći ovdje, te putem Entrio sistema te na Entrio prodajnim mjestima.