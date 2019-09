Glavnu zvijezdu turske hit serije koja glumi glavu obitelji slava ne dira, a dobro zna što to znači siromaštvo

Jedna od najcjenjenijih turskih kazališnih glumica priznala je da je lik žene iz siromašnog dijela Istanbula, samohrane majke koja je spremna učiniti sve da ostvari snove o bogatstvu, najkompleksniji koji je odigrala u više od 25 godina karijere. Nazan Kesal maestralno igra glavni lik u turskoj uspješnici 'Fazilet i njezine kćeri', u kojoj trenutno uživa domaća publika

'I sama sam odrasla u gradiću i dobro znam što to znači siromaštvo. Uz to sam, poput nje, borbena žena, nikada ne odustajem ni od čega. Ako nešto zamislim, dat ću sve od sebe da slijedim taj san. Puno sam pretrpjela, kao i Fazilet. Puna sam ljubavi, nježna sam. No nisam toliko agresivna', rekla je u razgovoru za In Magazin Nove TV.