George Clooney otkrio kako je zapravo osvojio Amal

Tijekom svog posljednjeg televizijskog intervjua George Clooney objasnio je koliko mu je zapravo bilo teško osvojiti današnju suprugu Amal Clooney, u koju se zaljubio nakon prvog susreta

Kao što je nedavno otkrio, George Clooney svoju je današnju suprugu Amal Clooney upoznao sasvim slučajno, no bio je to sudbinski susret koji mu je obilježio život. 'Najluđa stvar je to što nisam ni izašao iz kuće. Naš zajednički prijatelj me nazvao i rekao: 'Stižem kod tebe. Mogu li dovesti i prijateljicu?' Naravno da ga nisam odbio, a onda me nazvao moj agent koji je rekao: 'Upravo sam upoznao tu ženu koja dolazi kod tebe i koju ćeš oženiti', rekao je 56-godišnjak.

No, bio je to kako danas opisuje, lakši dio posla jer pravo osvajanje lijepe odvjetnice tek ga je čekalo. Tijekom svog gostovanja u emisiji Davida Lettermana 'My Next Guest Needs No Introduction' Clooney se prisjetio svojih prvih taktika.

'U početku sam joj pisao pisma u kojima bi rekao kako držim taoce i da trebam odvjetnika da me izvuče iz situacije', našalio se slavni glumac. No, šalu na stranu, kako je vrijeme prolazilo shvatio je koliko mu se Amal sviđa i zaključio kako je vrijeme da poduzme i neke konkretne poteze. Budući da je ona živjela u Londonu, a on je u to vrijeme došao tamo snimati novi film bila je to idealna prilika.

'Otišao sam u London snimiti svoj novi film, a radili smo nešto u glazbenom studiju u Abbey Roadu, što je poprilično lijepo za doživjeti jer je tamo i orkestar od 150 članova i odmah mi je prošlo kroz glavu kako je to nešto čime je mogu impresionirati', priča u nastavku te dodaje kako je poslao Amal poruku da ga posjeti na snimanju.

'Trenutno sam na sastanku kod Muslimanskog bratstva, ali kada to riješim mogu doći', glasio je odgovor atraktivne crnke koja je u to vrijeme zastupala muslimansku zajednicu koja se suočavala s velikim kritikama na račun terorizma. 'Znači ona se tamo borila sa stvarnim problemima, a mi smo samo snimali glupi film, osjećao sam se posramljeno, ali odgovorio sam joj: 'Da, da moraš doći ovo što radimo je važno', prepričao je kroz smijeh svoju anegdotu simpatični glumac.

Izgleda kako je poziv na snimanje bio pun pogodak jer su Amal i George danas u sretnom četverogodišnjem braku, a u lipnju prošle godine su postali i roditelji blizanaca Elle i Alexandera. Iako su dječica centar njihova svijeta, par još uvijek uživa u romantici pa su prije nekoliko dana u intimi proslavili 40. rođendan svestrane odvjetnice za ljudska prava.