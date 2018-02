George Clooney nije štedio na rođendanskom poklonu za svoju Amal

Holivudski zavodnik George Clooney ovih dana ima razloga za slavlje, naime njegova supruga Amal napunila je okruglih 40. Zaljubljeni George priredio joj je tim povodom iznenađenje na kojem nije štedio

Supružnici George i Amal Clooney poznati su po luksuznom načinu života, a to se osobito primijeti kada dođe vrijeme obilježavanja važnih datuma u njihovim životima.

'Najluđa stvar je to što nisam ni izašao iz kuće. Naš zajednički prijatelj me nazvao i rekao: 'Stižem kod tebe. Mogu li dovesti i prijateljicu?' Naravno da ga nisam odbio, a onda me nazvao moj agent koji je rekao: 'Upravo sam upoznao tu ženu koja dolazi kod tebe i koju ćeš oženiti.', rekao je tada.

Priznao je kako je bilo dovoljno samo nekoliko minuta da shvati kako ju želi ponovno vidjeti, a budući da su toga dana na druženju bili prisutni i njegovi roditelji i oni su brzo uvidjeli da je Amal ostavila nevjerojatno dobar dojam na njihova sina.