Geni su geni: Ovo je Jack Quaid, glumac u usponu i sin nekada najpoznatijeg holivudskog para

On je sin Meg Ryan i Dennisa Quaida, stoga nikoga nije začudilo da je krenuo stopama svojih roditelja i ostvario se u glumačkom pozivu. Ipak, iako možda to neki ne bi napravili, 27-godišnji Jack Quaid odlučio se za polagani uspon do vrha, bez pretjeranog angažmana svojih daleko poznatijih roditelja

Crvenim tepihom u New Yorku, povodom premijere nove Prime Video serije, 'The Boys', na ovogodišnjem Tribeca Film Festivalu, prošetao je i Jack Quaid u društvu svoje djevojke, glumice Lizzy McGroder.

Čini se da je baš sve u životu ovog 27-godišnjaka povezano s glumom. Osim što je i sam glumac, te se već ostvario u nekoliko filmova poput 'Igre gladi' ili 'Ithaca', glumom se bavi i njegova djevojka, ali i njegovi, daleko poznatiji, roditelji. Naime, Jack Quaid sin je 57-godišnje zvijezde 'Romansa u Seattleu', Meg Ryan i osam godina starijeg Dennisa Quaida, koji je odlučio krenuti njihovim stopama, a u svemu ima veliku potporu upravo roditelja.