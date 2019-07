Gdje su nestali milijuni slavnog glazbenika namijenjeni njegovoj kćeri? U javnost iscurili novi detalji

Kada je 22. studenog 1997. godine u sobi 524 hotela Ritz-Carlton u Sydneyju pronađen mrtav, frontmen jednog od najboljih australskih bendova, INXS, svijet glazbe zavio je u crno. Većinu njegove imovine trebala je naslijediti njegova tada 16-mjesečna kći Tiger Lily, koja je u konačnici u potpunosti izostavljena iz očevog nasljedstva nakon što su prste umiješali njegovi bliski suradnici, a najnoviji dokumenti koji su iscurili u javnost upiru prstom u pjevačeva menadžera

No, u srceparajućem zaokretu, jedino dijete pokojnog frontmana INXS-a, danas živi u stanu u Londonu i nikada nije vidjela ni centa od bogatstva koje joj je namijenio njezin otac.

Od očeve smrti imala je samo jedan sastanak s računovođom o financijskim pitanjima njezina oca. Bilo je to kada je napunila 21 godinu, a prema njezinim riječima sastanak je prošao toliko loše da ga više nije željela ponavljati.

Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da nitko ne zna tko stoji iza tih tvrtki i jesu li one još uvijek aktivne.

Michaelova sestra Tina vjeruje da je Michael imao imanja u Londonu, Francuskoj, Hong Kongu, Indoneziji i Australiji. No, nakon njegove smrti, istraga je otkrila da su te nekretnine 'kontrolirane' od strane tvrtki Nexcess, Nextcircle i Leaguework.

Majka i polusestra izvukle su komadić kolača

Uz rekordnu prodaju INXS-a koja sada premašuje 60 milijuna, Michael je i dan-danas stroj za stvaranje novca.

No, nakon njegove smrti, tvrdilo se da izdavačka prava i autorske naknade od njegove glazbe i prodaje ploča nisu 'uključene u njegovu imovinu'. Prema odvjetniku Andrew Paulu, izvršitelju oporuke, bili su vezani u kompliciranu seriju diskrecijskih zaklada namijenjenih zaštiti od razvoda i poreza.

Michaelova majka i polusestra borile su se protiv toga, ali su se kasnije dogovorile izvan suda 2001. godine.

U zamjenu za odbacivanje optužnice kojom bi se završila sva pitanja vezana uz imovinu pjevača navodno su primile 293,000 dolara.

Njegova majka tvrdi da je pjevač previše vjerovao ljudima oko sebe

Kako je njegova financijska situacija postala sve složenija, Michaelova majka Patricia je osam godina prije svoje smrti, 2002. godine, progovorila o cijelom slučaju.

'Hoće li itko vjerovati u to da Michael ništa nije želio ostaviti svojoj obitelji, uključujući i Tiger?', rekla je majka pjevača u jednom intervjuu.

'Michael je vozio Aston Martina, njegove osobne stvari su bile pohranjene u domovima diljem svijeta i potrošio je cijelo bogatstvo obnovljajući ih. No trebali bismo vjerovati da on nije posjedovao nijednu od tih stvari i da je umro bez ičega? Michael je bio previše naivan i za to je platio cijenu', rekla je Patricia.

Dokumenti koji su procurili u javnost otkrivaju nove detalje

Godine 2017. niz dokumenata koji su procurili u javnost pokazali su da je menadžer Colin Diamond bio 'krajnji vlasnik' Michaelove imovine.

Colin je navodno na Mauricijusu osnovao tvrtku Helipad Plain netom prije 20. obljetnice smrti rock zvijezde.

Tvrtka u Colinovu vlasništvu je tvrdila da ima pravo iskorištavati 'zvučne snimke, slike, filmove i srodne materijale koji utjelovljuju izvedbu Michaela Hutchencea'.