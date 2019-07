Za 21. rođendan trebala je naslijediti milijune na računu, no jedina kći pokojnog pjevača dobila je tek nešto više od 4 tisuće kuna

U Australiji je danas premijerno prikazan dokumentarni film 'Mystify: Michael Hutchence', posvećenem prerano preminulom frontmenu grupe INXS. Ono što je redatelj, dugogodišnji Hutchenceov prijatelj, ponovno izvukao na površinu život je njegove kćeri jedinice, koja od očevog bogatstva nije vidjela gotovo ništa

Inače Richard Lowenstein bio je dugogodišnji pjevačev prijatelj i zaslužan za nekoliko glazbenih videa INXS-a, uključujući 'What You Need' i 'Taste It', a priču oko njegove kćeri pokrenuo je nakon što se doznalo kako je od očevog bogatstva dobila tek nešto više od 4 tisuće kuna te da je živjela kao skvoterica.

'Susreo sam se s Tiger na večeri u Londonu. Dokumentarac sam joj pokazao u njezinom stanu, koji je zapravo bio malo skvotersko mjesto', otkrio je redatelj dodavši kako su Tiger Lily neke arhivske snimke poprilično dotukle.