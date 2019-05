Frontmen Iron Maidena naći će se u ulozi stand-up komičara: Bruce Dickinson stiže u Zagreb

Legendarni frontmen grupe Iron maiden priprema posebnu večer u najprestižnijoj hrvatskoj koncertnoj dvorani za 26. listopada. 'Večer s Bruceom Dickinsonom', interaktivan je show koji prati nedavni izlazak autobiografije 'What Does This Button Do?'

Bruce Dickinson jedan je od najpoznatijih svjetskih glazbenika s izuzetno zanimljivom životnom pričom. Pored toga što je nekoliko desetljeća proveo na čelnom mjestu spektakularnih performansa Iron Maidena, njegovo životno iskustvo krije mnoštvo impresivnih detalja. Istinski multitalent, Bruce je pilot, zrakoplovni poduzetnik, pivar, motivacijski govornik, filmski scenarist, novelist, autor bestselera, radijski prezenter, TV glumac i mačevalac s međunarodnom sportskom karijerom, najavio je organizator u petak.