Frano Lasić potpuno iskreno o poslu i obitelji: 'Imam predivnu suprugu, a sin me pomladio'

Frano Lasić već neko vrijeme živi u Beogradu i trenutno snima remake kultne serije 'Dinastija'. Osim na poslovnom planu, odlično mu ide i na privatnom. Tako već pet godina uživa u braku sa srpskom umjetnicom Milenom s kojom je krajem studenog prošle godine dobio sina Nikolasa

'Kada dobijete ulogu vidite da li vam odgovara ili ne odgovara. Ja cijenim svaki posao, bez obzira na to kakva je uloga. Pogotovo u današnje vrijeme gdje je poslova sve manje, iako smo u situaciji da se puno snimalo ovdje. Naravno da sam bio zadovoljan. Svaka uloga koju radite je izazov za sebe. S druge strane, saznanje da se radi o remakeu jedne 'Dinastije' koja je bila svjetski poznata serija sa milijunima gledatelja je već izazov i odgovornost,' kaže Frane za Kurir .

Uz poslovne obveze Frani dane ispunjavaju i one obiteljske. Naime, 67-godišnji glumac i glazbenik posljednjih osam godina u uživa u ljubavi sa srpskom umjetnicom, 36-godišnjom Milenom Matić (36), od čega su posljednjih pet godina u braku. Par je prošle godine dobio sina Nikolasa, a Lasiću je ovo četvrti brak i četvrto dijete, dok je Mileni prvi brak i prvo dijete.

Na pitanje može li i kako preživjeti od glumačkog posla, Frane kaže: 'Možete preživjeti. Cijeli život je takav. Ja sam 40 godina u tom poslu kao slobodnjak što nije baš lagano. Kao slobodnjak imate i nemate. Imate posao, nemate posao. Sada to fantastično morate raspodijeliti da možete dočekati drugi posao. Da možete živjeti. Osim toga to više nisu honorari stranih produkcija. Ali kada se radi, pogotovo sapunice, što je u kontinuitetu, onda se može pristojno živjeti. Ali, što znači pristojno živjeti? Možete recimo pristojno živjeti u Srbiji, ali ne i u Hrvatskoj, jer su cijene namirnica skuplje tamo nego ovdje. Uvijek je divno kada čovjek ima posao, kada može nešto raditi, a onda se prebacuje iz jednog džepa u drugi, pa se nekako snalazite.'

Frano kaže kao uspješno usklađuje poslovne i obiteljske obveze. 'Može se uspjeti. Dogovaramo se sve. Tu nema izbora. Ovdje nemam glavnu ulogu pa se može sve stići. Nije problem. Problem bi bio da imam glavnu ulogu. To bi značilo da sam svaki dan na snimanju od jutra do večeri,' kaže Frane dodajući kako je dijete bilo logičan slijed veze sa Milenom te da mu ta velika promjena u životu nije teško pala, sasvim suprotno, pomladila ga je.

Presretan sam zbog toga. Imam predivnu suprugu Milenu koju obožavam, volim, koja je predivna osoba i to je jednostavno nekako bio logičan slijed naše veze. Mi smo osam godina u vezi i tako smo htjeli. Kao da sam ponovo rođen. Sretan sam i daje mi snagu. Strašno me veseli situacija sa malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako vam se smije, to je predivno,' rekao je Lasić i dodao da ga je sin pomladio.