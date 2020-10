Franka Batelić ovjekovječila djelić svog svakodnevnog 'glamura' pa zavapila: 'Dajte malo pozitive'

Simpatična Istrijanka Franka Batelić otkrila je obožavateljima kako izgleda njezina svakodnevica, a iako je to daleko od glamura, pjevačica ne gubi vedrinu i pozitivan duh

'Ovako izgledaju naša 'glamurozna' jutra/dani kad pokušavam popiti kavu, loviti puzavca po stanu, seliti se, prošetati psa, obući i nahraniti mladunče, usisat stan, snimati pjesme za album i smišljat ideje za novi spot, sjetiti se uzet ključeve i masku na izlazu iz stana, sjetiti se pojesti nešto usput, vidjeti se s frendicama da me ne zaborave, stavit ruž i maskaru s vremena na vrijeme - eto čisto tako da se na koju minutu opet osjećam k'o žena. Da se razumijemo, rijetko uspijem uspješno doći do kraja to do liste', otkriva svojim pratiteljima na Instagramu Franka i uz pitanje kako njima teku dani, moli ih za malo pozitive.