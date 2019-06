Nikad zadovoljnija: Franka Batelić pokazala tko joj je izmamio osmijeh na lice

Pjevačica Franka Batelić proteklih dana zaista uživa. Snimila je novi video spot kojeg je zbog loših vremenskih uvjeta nekoliko puta odgađala, a završila ga je netom prije slavlja svog 27. rođendana. Kako je otkrila na Instagramu, upravo to joj je bio najbolji rođendanski poklon. Sada je pokazala zašto joj je još taj spot poseban

Franka je nedavno izjavila kako je upravo njezin suprug i nogometaš Vedran Ćorluka zaslužan za to što se vratila pjevanju.

'Stalno mi je govorio da se trebam vratiti. Stalno pjevam, po cijele dane, to je dio mog života, možda i glavni. Stalno me se može čuti kako nešto pjevušim. Vedranu je bilo žao da ne iskoristim svoj talent i ne bavim se time malo organiziranije. Tako da mi je on sigurno najveća podrška. Uvijek. On je moj najveći navijač, kao i ja njemu', izjavila je ranije.