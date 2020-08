[FOTO] Daleka obala s Jakšom Kriletićem Jordesom snimila novi spot

Pod redateljskom palicom Mikija Noplinga, splitski sastav Daleka obala snimio je u Spaladium Areni novi glazbeni spot, prvi otkako je na mjesto pjevača stigao poznati saksofonist Jakša Kriletić Jordes

Osim po brojnim suradnjama, između ostalih i s Darkom Rundekom, Nenom Belanom, Pips Chips & Videoclipsom, Naturalnom mistikom i Jinxima, Jordes je poznat i na klupskoj sceni pa gotovo da nema kutka u našoj zemlji u kojega sa svojim saksofonom nije navratio.

Krilatić je u više navrata glazbeno surađivao s basistom Daleke obale Borisom Hrepićem Hrepom, pa kad je bend počeo snimati nove pjesme, Hrepa ga je nazvao da u neke uleti sa saksofonom.

'On kao on, prepun energije, uletio je i sa saksofonom i s mikrofonom. Iskreno, nisam znao da ima toliki pjevački potencijal. Nije tipični pjevač, ima to nešto uličarsko, pankerski korčulansko u interpretaciji i odlično se uklopio u naše pjesme', rekao je tportalu Boris Hrepić Hrepa o novom pjevaču koji je na mjesto pjevača stigao uz blagoslov bivšeg frontmena Marijana Bana.