Daleka obala ide dalje s novim frontmenom, publika ga već dobro poznaje, a evo o kome je riječ

Jedan su od najuspješnijih bendova u povijesti domaće glazbene scene. Vijest o njihovom ponovnom okupljanju u studenom prošle godine oduševila je mnoge, a sada su odlučili predstaviti i ime s kojim nastavljaju djelovati, novog vokalista (frontmena) koji je stigao u Daleku obalu uz blagoslov samog Marijana Bana

Riječ je o Jakši Kriletiću Jordesu, etabliranom glazbeniku koji uspješno djeluje na sceni već dug niz godina, atrakciji klupske scene koji nema s kim nije svirao, od Darka Rundeka, Nene Belana do Pips Chips & Videoclipsa, Naturalne mistike, Jinxa i mnogih drugih. Među ostalim je surađivao i prijateljevao s Borisom Hrepićem, Zoranom Ukićem i Jadranom Vuškovićem (trojicom članova originalne postave Daleke obale), s kojima će vatreno krštenje imati na koncertu 8. kolovoza u Pakoštanama kao njihov novi frontmen.

'Jakšu sam upoznao na premijeri Nenine 'Bambine'. Iako ne volim upoznavati nove face, cijelu noć smo tulumarili i bio je vrlo ugodan i prilično samozatajan. Nakon toga išli smo u studio snimiti 'Lipe dane', a kako smo u tom điru odlučili snimiti 'Od tebe ća' i 'U reggaeu je spas', naš bas gitarist Hrepa rekao je da bi nam dobro uletio saksofon i da će zvati Jakšu, a onda je Leo, naš producent, predložio kako bi trebao probati otpjevati 'Od tebe ća'. Tako je i bilo. Onda se pojavio Jakša, odsvirao je i otpjevao iz prve kao da je 100 godina s nama. Došao je s energijom nuklearne elektrane i ne da nije bio samozatajan, nego je bio drzak i nametljiv i odmah sam znao da je on taj. Tražio je probe i akciju, počeo nas je gurati naprijed. Sada je on naš frontmen i ne sumnjam da će oduševiti publiku kao što je oduševio i nas', ispričao je za tportal bubnjar grupe Zoran Ukić .

'Jakša je izuzetan saksofonist, dobar prijatelj i čovjek i s njim sam u više navrata glazbeno surađivao. Kad smo počeli snimati nove pjesme, odmah sam ga nazvao da uleti sa saksofonom u neke od njih, ali je on kao on, prepun energije, uletio i sa saksofonom i s mikrofonom. Iskreno, nisam znao da ima toliki pjevački potencijal. Nije tipični pjevač, ima to nešto uličarsko, pankerski korčulansko u interpretaciji i odlično se uklopio u naše pjesme', govori nam Boris Hrepić Hrepa, bas gitarist Daleke obale.