Filmska poslastica sezone za hladne zimske dane!

Nova komedija Woodyja Allena 'Kišni dan u New Yorku' stiže nam u kina!

Prije desetak dana neuništivi redatelj i scenarist Woody Allen ušao je u 90-u godinu života. Teško je vjerovati da i u tim poodmaklim godinama netko još uvijek radi, ali Allen je uistinu pravi radoholičar. Njegova najnovija romantična komedija zove se KIŠNI DAN U NEW YORKU , radnjom smještena u redateljev najomiljeniji grad na svijetu (ujedno i rodno mjesto), a u filmu je ovaj četverostruki oskarovac po tko zna koji put okupio uistinu fascinantnu glumačku ekipu koju predvode Timothee Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Selena Gomez, Diego Luna i Liev Schreiber. Filmska poslastica zimske sezone KIŠNI DAN U NEW YORKU u kina nam stiže u četvrtak, 19. prosinca , a mi vam ovom prilikom predstavljamo kino najavu!

Ashleigh (Fanning) je za studentske novine upravo dobila zadatak odraditi intervju sa svjetski poznatim redateljem Rollandom Pollardom (Schreiber) koji joj usput ponudi i pogled iza kamere na njegovu novu filmsku produkciju. Ashleigh zbog toga otkazuje unaprijed dogovoreni romantični ručak s Gatsbyjem (Chalamet) kako bi saznala još više o Pollardovom filmu od njegovog scenariste Teda (Law). Ted je savršeni gentleman, premda glavni glumac filma, Francisco Vega (Luna) to zasigurno nije. Međutim, kada Ashleigh i Vega završe u vijestima, svima vrlo brzo postaje jasno koliko je tanka linija između stvarnih i lažnih događaja te kako stvari vrlo brzo izmaknu kontroli…

Woody Allen do sada je u karijeri režirao 48 dugometražnih filmova. Pomalo nevjerojatnim zvuči podatak da u posljednjih 50 godina tek 5 godina u kinima nije zaigrao film koji je on režirao i napisao: 1970., 1974., 1976., 1981. i 2018. godine. Premda je bilo planirano da KIŠNI DAN U NEW YORKU krene u kino distribuciju tijekom 2018. godine, zbog problema s Amazonom – kompanijom za koju je Allen film inicijalno i snimio – njegov kino život prebačen je za ovu godinu te je tako 2018. postala petom godinom u Allenovoj karijeri u kojoj nije imao film u kinima.

Zanimljiva je i činjenica da je ovo tek prvi film u redateljevoj karijeri koji u naslovu nosi naziv njegovog rodnog grada – New Yorka. Već je odavno poznato da Woody Allen filmove snima i radnjom smješta isključivo u New York i njegovu bližu okolicu pa je tako bilo samo pitanje vremena kada će neki njegov film nositi ime omiljenog mu velegrada. Kao i u ostalim njegovim filmovima tako je i KIŠNI DAN U NEW YORKU prepun živopisnih, šarolikih likova koje muče 'obični' problemi svakodnevice, a koje su utjelovili neki od najtalentiranijih glumaca današnjice. Nema sumnje da nas i ove zime očekuje prava filmska 'woody allenovska' poslastica u kinima!

Romantična komedija KIŠNI DAN U NEW YORKU u domaća kina stiže u četvrtak, 19. prosinca!