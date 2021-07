Festival dalmatinskih klapa u Omišu ostaje bez Branka Uvodića: Otkriveno tko će ga zamijeniti nakon 30 godina

Festival dalmatinskih klapa u Omišu posljednih 30 godina marljivo je vodio Branko Uvodić, no ove godine organizatori festivala i HRT odlučili su se na potez kakav nije očekivao

Godine 2019. Uvodić je otišao u starosnu mirovinu, no gledatelje ispred malih ekrana i dalje je animirao u ulozi voditelja emisije 'Lijepom Našom' na kojoj je nastavio raditi kao vanjski suradnik. Uz spomenutu emisiju, Uvodić dugi niz godina vodi tradicionalni Festival dalmatinskih klapa u Omišu, no ove godine stvari su se promijenile.

'Mogli su me honorarno uzeti, pa ja sam zaštitni znak tog festivala. Ali s HRT-a me nisu niti nazvali da mi to kažu. Neka je njima na obraz i dušu! Žao mi je da se neću pojaviti tamo makar kao gost. A toliko sam toga učinio i dao za klape u Omišu. Nije to bio isključivo samo voditeljski posao, već i puno popratnih stvari za koje gledatelji ne znaju', između ostalog izjavio je voditelj.

Kako se doznaje, ulogu voditelja Festivala dalmatinskih klapa u Omišu preuzet će Mirko Fodor te voditeljica radija Dalmacije, Edita Lučić Jelić koja je, poput Uvodića, jedno od zaštitnih lica ove glazbene manifestacije.