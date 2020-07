Fani Čapalija objavila fotografiju u bikiniju: 'Za tebe godine su samo broj'

I dan danas, na prvi spomen imena bivše misice Fani Čapalije, mnogima je prva asocijacija dobro znana rečenica 'It's ok', koju je izrekla 1994. godine na svjetskom izboru za Miss svijeta. Lijepa Fani i danas izgleda odlično, a otkako je nedavno otvorila svoj Instagram profil, ne prestaje oduševljavati fotografijama. Posljednja u nizu ona je u bikiniju kojom je istaknula besprijekornu figuru

S narukvicom napravljenoj od školjka i slamnatim šeširom puštenim da joj pada niz leđa, Fani je rastegnula osmijeh, no pogled je ipak sakrila iza sunčanih naočala. Uz fotografiju je jednostavno napisala 'Lito', a komplimenti su se samo krenuli nizati.

'IT'S OK!'

Fani Čapalija jedna je od najljepših hrvatskih misica, koja je i danas javnosti najpoznatija po rečenici 'It's OK', koju je 1994. izrekla pred žirijem na svjetskom izboru za Miss svijeta. Titulu najljepše, nažalost, nije osvojila, no ipak je ušla u top izbor od pet najljepših žena svijeta.