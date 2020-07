Pokleknula je: Fani Čapalija na oduševljenje mnogih otvorila Instagram profil

Bivšu Miss Hrvatske nemamo prilike često vidjeti u medijima. Nastoji izbjeći obilaženje velikih društvenih događanja ali i kontakt s medijima koji bi se mogli uplitati u njezin intimni život. Na radost brojnih obožavatelja prije nekoliko dana se pridružila Instagramu. Sudeći prema fotografijama, miran život na Čiovu očito joj jako godi, a izgleda bolje nego ikada

Fani Čapalija za sad ima samo šest objava, a dolazak na društvenu mrežu 45-godišnjakinja je obilježila svojim bajkovitim fotografijama. Na profilu joj piše 'Miss Croatia 1993' i 'It’s OK' - njezin kultni odgovor na izboru za Miss svijeta. Podsjetimo, na pitanje sutkinje koju je zanimalo što naša ljepotica misli o dijelu natjecanja koje uključuje nošenje kupaćih kostima Fani se na početku zbunila, no brzo se ispravila i glumcu Pierceu Brosnanu koji je bio voditelj odgovorila s 'It’s OK'.