Fani, Branka, Anica, Lejla... Titule najljepših nosile su prije više od 20 godina, no njihova je ljepota neprolazna

Nositi titulu Miss Hrvatske oduvijek je bila velika čast. Djevojke iz cijele Hrvatske prijavljivale su se na izbore, sve su željele biti najljepše, a tih 90-ih doista su gotovo sve djevojke koje su nas predstavljale na svjetskom izboru imale i visoke plasmane. Danas je situacija malo drugačija. Krije li se razlog u nekim drugim vremenima, zasićenju izborima ljepote ili nečem trećem, nije poznato, no današnjim misicama rijetki znaju ime

Znate li tko su Katarina Mamić, Ivana Mudnić Dujmina ili Tea Mlinarić? Upravo njih tri bile su izabrane za Miss Hrvatske 2019., 2018. i 2017. godine, no za razliku od nekih svojih prethodnica, nisu stekle takvu popularnost u javnosti. S druge strane, za Anicu Martinović, danas Kovač, Branku Bebić, danas Krstulović ili Fani Čapaliju, i njezinu poznatu izjavu 'It's OK', rijetki nisu čuli, a njihova ljepota očarala je sve i na svjetskom izboru.