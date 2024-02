Evo prve reakcije Baby Lasagne na vodeće mjesto na kladionicama za pobjedu

Kladionice tako Baby Lasagni daju 15 posto šansi za pobjedu, dok se na drugom mjestu nalazi Ukrajina s 14 posto, a zanimljivo je da devet najpopularnijih kladionica ima najniže kvote baš na njega.

Baby Lasagna je pjevač, gitarist, glazbeni producent i autor, a pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' sam je napisao i uglazbio. Marko je bio član grupe Manntra od 2011. do 2016. pa od 2018. do 2022. godine, koja je inače također nastupila na Dori 2019. godine s pjesmom 'In The Shadows' kada su završili na četvrtom mjestu.