Evo koje pitanje uvijek razljuti najljepšu holivudsku plavušu

Lijepa plavuša Margot Robbie koja se proslavila ulogom u filmu 'Vuk s Wall Streeta', otkrila je da je već umorna od stalnog propitkivanja o tome kad će postati mama

U nedavnom je intervjuu za Radio Times, Margot izjavila kako se na neki način može poistovjetiti sa svojim likom u filmu 'Mary Queen of Scots' jer je pod pritiskom okoline kad planira poraditi na prinovi.

'To je pitanje koje me totalno zna jako razbjesniti. Svi misle kako imaju pravo postavljati pitanje o trudnoći i djeci. Otkad smo se vjenčali, u intervjuima me obavezno pitaju kad ću postati mama. To je kao neko nepisano pravilo, ušli ste u brak i sad morate dobiti dijete. Jako sam ljuta zbog toga. Nemojte me to više pitati. Napravit ću to kad budem željela', rekla je lijepa 27-godišnjakinja.