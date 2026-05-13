Evo kako izgleda službeni plakat 24. Zagreb Film Festivala

Iako još nismo ugazili ni u ljeto, pripreme za omiljenu zagrebačku filmsku avanturu već su u punome jeku.

Naime, dvadeset i četvrto izdanje Zagreb Film Festivala ove se godine održava od 9. do 15. studenoga, a novost je da će zagrebačka publika u odličnim filmskim naslovima najesen moći uživati i na novoj lokaciji. Naime, Kaptol Boutique Cinema pridružuje se dobro poznatim festivalskim lokacijama – kinu Kinoteka, MSU-u i Surogatkinu KIC, s tim da će se dio programa ponovno prikazivati online.

Budući da ZFF još od 2003. u svom programu predstavlja istaknute dugometražne prvijence, ovogodišnji službeni festivalski plakat prikladno krasi upravo prizor iz jednog od najuspjelijih debija u povijesti hrvatskog filma. Dakako, riječ je o remek-djelu Rondo redatelja Zvonimira Berkovića koje ove godine slavi 60. rođendan.

Kultno Berkovićevo ostvarenje u Puli je 1966. godine osvojilo Zlatnu arenu za najbolji scenarij, glavnu mušku ulogu (Relja Bašić) te fotografiju (Tomislav Pintar), podijelivši Srebrnu arenu za film i najbolju glavnu žensku ulogu (Milena Dravić). Film je 1967. prikazan i na Tjednu kritike (Semaine de la Critique) u Cannesu, a ovjenčan je i nagradom za scenarij na festivalu u Atlanti.

Pod kreativnim vodstvom Studija Šesnić&Turković, prepoznatljiv neonski font ZFF-a apliciran je na prizor iz filma u kojem Neda (Milena Dravić) promatra partiju šaha između svog supruga Feđe (Relja Bašić) i njegovog prijatelja Mladena (Stevo Žigon). Berković igru šaha koristi kako bi njome implicirao monotoniju te repetitivnost svakodnevice likova, naglašenu majstorskom crno-bijelom fotografijom te Mozartovim Rondom u pozadini koji izvodi Jurica Murai.

“Iako je film nastao prije puno godina i govori o jednom drugačijem Zagrebu i odnosima koji su u njemu vladali, drago mi je da njihovi likovi i dalje žive, a rečenice koje izgovaraju rezoniraju s današnjim generacijama”, istaknula je Ana Berković, dodavši kako je počašćena time što je ZFF za vizualni identitet 24. izdanja odabrao film njezina oca.