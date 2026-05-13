Evo kako izgleda službeni plakat 24. Zagreb Film Festivala

E. K.

13.05.2026 u 23:15

ZFF 2026.
Povodom 60. obljetnice, službeni plakat krasi ga prizor iz filma Rondo Zvonimira Berkovića

Iako još nismo ugazili ni u ljeto, pripreme za omiljenu zagrebačku filmsku avanturu već su u punome jeku.

Naime, dvadeset i četvrto izdanje Zagreb Film Festivala ove se godine održava od 9. do 15. studenoga, a novost je da će zagrebačka publika u odličnim filmskim naslovima najesen moći uživati i na novoj lokaciji. Naime, Kaptol Boutique Cinema pridružuje se dobro poznatim festivalskim lokacijama – kinu Kinoteka, MSU-u i Surogatkinu KIC, s tim da će se dio programa ponovno prikazivati online.

Budući da ZFF još od 2003. u svom programu predstavlja istaknute dugometražne prvijence, ovogodišnji službeni festivalski plakat prikladno krasi upravo prizor iz jednog od najuspjelijih debija u povijesti hrvatskog filma. Dakako, riječ je o remek-djelu Rondo redatelja Zvonimira Berkovića koje ove godine slavi 60. rođendan.

Kultno Berkovićevo ostvarenje u Puli je 1966. godine osvojilo Zlatnu arenu za najbolji scenarij, glavnu mušku ulogu (Relja Bašić) te fotografiju (Tomislav Pintar), podijelivši Srebrnu arenu za film i najbolju glavnu žensku ulogu (Milena Dravić). Film je 1967. prikazan i na Tjednu kritike (Semaine de la Critique) u Cannesu, a ovjenčan je i nagradom za scenarij na festivalu u Atlanti.

Pod kreativnim vodstvom Studija Šesnić&Turković, prepoznatljiv neonski font ZFF-a apliciran je na prizor iz filma u kojem Neda (Milena Dravić) promatra partiju šaha između svog supruga Feđe (Relja Bašić) i njegovog prijatelja Mladena (Stevo Žigon). Berković igru šaha koristi kako bi njome implicirao monotoniju te repetitivnost svakodnevice likova, naglašenu majstorskom crno-bijelom fotografijom te Mozartovim Rondom u pozadini koji izvodi Jurica Murai.

“Iako je film nastao prije puno godina i govori o jednom drugačijem Zagrebu i odnosima koji su u njemu vladali, drago mi je da njihovi likovi i dalje žive, a rečenice koje izgovaraju rezoniraju s današnjim generacijama”, istaknula je Ana Berković, dodavši kako je počašćena time što je ZFF za vizualni identitet 24. izdanja odabrao film njezina oca.

NISU SKRIVALE EMOCIJE

Lelekice se oglasile nakon ulaska u finale Eurosonga i priznale što im je bilo najteže
Talijanski veteran nastupio u polufinalu Eurosonga: Ljubavna himna za suprugu oduševila sve
Kate Middleton prekršila protokol: Snimala selfije i razgovarala s djecom na - talijanskom

