Evo kako će izgledati Imelda Staunton u ulozi kraljice Elizabete kakvu svi poznamo

Ulogu najdugovječnijeg britanskog monarha, nakon Claire Foy u prve dvije sezone serije 'Kruna' i Olivije Colman u druge dvije sezone, od pete sezone preuzela je Imelda Staunton, koja je na setu Netflixove serije snimljena u ponedjeljak

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv

Glumica je u siječnju gosotovala u BBC-jevoj radijskoj emisiji Woman's Hour i tom prigodom s voditeljicom Emmom Barnett razgovarala o 'dodatnom izazovu' koji nosi glumljenje suvremenije verzije krljice u petoj sezoni.

'Mislim da mi je dodatni izazov, kao da mi je još i on potreban, to što glumim kraljicu s kojom smo malo bolje upoznati. S Claire Foy je to bila gotovo povijest, a ja sad igram onakvu kraljicu za koju ljudi mogu reći 'ona to ne radi' ili 'ona nije takva', i to je moja osobna noćna mora', rekla je Staunton.

Iako bi glumljenje modernije verzije kraljice moglo biti zbog toga teže, Colman je rekla kako je Staunton dobro pripremljena jer je već usavršila kraljevski hod.

Govoreći u listopadu prošle godine o predaji uloge kolegici, Colman je priznala da je Staunton već prohodala puno bolje od nje.