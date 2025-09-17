Evo čime je kraljica Elizabeta II. 'nahranila' Donalda i Melaniju Trump

I dok čekamo da se Donald i Melania Trump sastanu s aktualnim kraljevskim parom Ujedinjenog Kraljevstva , vrijedi se prisjetiti i njihovog dolaska u London 2018. godine kada ih je dočekala kraljica Elizabeta II. Godinama je američki predsjednik naglašavao koliko cijeni pokojnu britansku kraljicu koja ga je osvojila svojom ljubavlju prema monarhiji, ali i odlučnosti da čini ono što je od važnosti monarhiji, čak i kada se kosi s njezinim privatnim željama.

Susret 2018. godine obilježila je i prava gastronomska predstava – državni banket u Buckinghamskoj palači, uz kraljicu koja je, prema pričama, bila poznata kao ‘brzi izjelac’.

Kako donosi London Eater, na meniju od četiri slijeda, brižno ispisanom na francuskom i osobno odobrenom od kraljice, našli su se kuhani fileti iverka/romba sa šparogama i mousseom od potočarke, zatim janjetina s aromatičnim nadjevom, povrćem i umakom od porta. Za desert je bio serviran puding od jagode s kremom od verbene te svježe voće.

Uz raskošnu večeru pažljivo su uparena i vina – bijeli burgundac te poneki skupocjeni claret, među kojima se posebno isticao čuveni Lafite Rothschild iz 1990. godine. Njegova prosječna maloprodajna cijena, prema podacima s Wine Searchera, iznosi impresivnih 843 funte po boci. No, budući da je riječ bila o engleskom dvorskom stolu, kraljevski sommelier pobrinuo se da se među odabranim buteljama nađe i domaći šarm: pjenušavo bijelo Windsor Great Park za toast na početku večeri te osvježavajući rosé iz Hambledona u Hampshireu, iako bez oznake godine, poslužen uz desertna vina.