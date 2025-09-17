2018. GODINE

Evo čime je kraljica Elizabeta II. 'nahranila' Donalda i Melaniju Trump

I.Bradić

17.09.2025 u 12:13

Donald i Melania Trump kod kraljice Elizabete II, 2018.
Donald i Melania Trump kod kraljice Elizabete II, 2018. Izvor: EPA / Autor: STR
Ukoliko za nekog državnog dužnosnika Donald Trump ima pohvale, to je engleska kraljica Elizabeta II. O pokojnoj kraljici američki predsjednik ima samo riječi hvale, a ona ga je ugostila 2018. u Londonu te mu pripremila večeru u Buckinghamskoj palači

I dok čekamo da se Donald i Melania Trump sastanu s aktualnim kraljevskim parom Ujedinjenog Kraljevstva, vrijedi se prisjetiti i njihovog dolaska u London 2018. godine kada ih je dočekala kraljica Elizabeta II. Godinama je američki predsjednik naglašavao koliko cijeni pokojnu britansku kraljicu koja ga je osvojila svojom ljubavlju prema monarhiji, ali i odlučnosti da čini ono što je od važnosti monarhiji, čak i kada se kosi s njezinim privatnim željama.

Susret 2018. godine obilježila je i prava gastronomska predstava – državni banket u Buckinghamskoj palači, uz kraljicu koja je, prema pričama, bila poznata kao ‘brzi izjelac’.

Zagorska juha Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/montaža Neven Bučević

Kako donosi London Eater, na meniju od četiri slijeda, brižno ispisanom na francuskom i osobno odobrenom od kraljice, našli su se kuhani fileti iverka/romba sa šparogama i mousseom od potočarke, zatim janjetina s aromatičnim nadjevom, povrćem i umakom od porta. Za desert je bio serviran puding od jagode s kremom od verbene te svježe voće.

Uz raskošnu večeru pažljivo su uparena i vina – bijeli burgundac te poneki skupocjeni claret, među kojima se posebno isticao čuveni Lafite Rothschild iz 1990. godine. Njegova prosječna maloprodajna cijena, prema podacima s Wine Searchera, iznosi impresivnih 843 funte po boci. No, budući da je riječ bila o engleskom dvorskom stolu, kraljevski sommelier pobrinuo se da se među odabranim buteljama nađe i domaći šarm: pjenušavo bijelo Windsor Great Park za toast na početku večeri te osvježavajući rosé iz Hambledona u Hampshireu, iako bez oznake godine, poslužen uz desertna vina.

Melania Trump

Kao i prošli put, jelovnik susreta strogo je čuvan do trenutka odvijanja susreta. Ipak, BBC doznaje da će gosti uživati ​​u jelovniku koji će vjerojatno biti kulinarski prikaz posebnog odnosa, s britanskom i američkom hranom.

